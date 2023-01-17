Борисова (Макова) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисова (Макова) Людмила Леонидовна

Борисова (Макова) Людмила Леонидовна

avatar

Место рождения

Троицкое, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

05.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1961

Отец: Маков Леонид Яковлевич

Мать: не указана

Троицкое, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1982

Сын: Борисов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Михаил Александрович

Крестовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.07.1985

Дочь: Непрозванных Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Борисов Михаил Александрович

Клевакинское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1995

Дочь: Семенчугова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Борисов Михаил Александрович

Клевакинское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Михаил Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close