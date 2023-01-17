Борисова (Макова) Людмила Леонидовна
Место рождения
Дата рождения05.09.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1961
Отец: Маков Леонид Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1982
Сын: Борисов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Михаил Александрович
Крестовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.07.1985
Дочь: Непрозванных Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Борисов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
17.10.1995
Дочь: Семенчугова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Борисов Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно