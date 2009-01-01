Чанышева (Шарипова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧанышева (Шарипова) Фатима

Чанышева (Шарипова) Фатима

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шарипов Галиакпар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мурзалиева Марьям

Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мадина

Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Джанибекова Нурия

Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова ?

Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич

Смерть
1978
Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close