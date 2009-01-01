Чанышева (Шарипова) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шарипов Галиакпар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мурзалиева Марьям
Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мадина
Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Джанибекова Нурия
Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова ?
Отец ребёнка: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Казахстан