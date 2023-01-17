Лазорин Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазорин Роман Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Около 1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Лазорина Александра Романовна

Мать ребёнка: не указана

Преображенье, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.

Сын: Лазорин Виктор Романович

Мать ребёнка: не указана

Преображенье, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Между 1879 и 1889 ст.
Преображенье, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
священник в церкви
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.

Сын: Лазорин Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Преображенье, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазорина Ольга Анфимовна

Смерть
Около 1889 ст.
Преображенье, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
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