Лазорин Роман Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиОколо 1889 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Лазорина Александра Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1879 ст.
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Между 1879 и 1889 ст.
священник в церкви
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазорина Ольга Анфимовна
Смерть
Около 1889 ст.