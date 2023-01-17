Якимов Иннокентий Константинович
Место рождения
Дата рождения03.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955
Бракосочетание
04.11.1977
Жена: Зуева Вера Михайловна
Рождение ребёнка
15.04.1979
Дочь: Якимова Вероника Иннокентьевна
Мать ребёнка: Зуева Вера Михайловна
Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1986
Сын: Якимов Василий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Зуева Вера Михайловна
Развод
2008
Жена: Зуева Вера Михайловна