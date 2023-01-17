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Якимов Иннокентий Константинович

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Место рождения

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955

Отец: Якимов Константин Антонович

Мать: Зверева Якимова Екатерина Яковлевна

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.11.1977

Жена: Зуева Вера Михайловна

Нагорное, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.04.1979

Дочь: Якимова Вероника Иннокентьевна

Мать ребёнка: Зуева Вера Михайловна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.10.1986

Сын: Якимов Василий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Зуева Вера Михайловна

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Развод
2008

Жена: Зуева Вера Михайловна

Верх-Тула, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
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