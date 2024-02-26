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Штрак Павел Иоганович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

29.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Штрак Иоган

Мать: Штрак Марьяна Иогановна

Рождение ребёнка
04.06.1952

Дочь: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна

Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна

Рождение ребёнка
08.07.1954

Сын: Штрак Август Бласьюстович

Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна

Рождение ребёнка
08.04.1956

Дочь: Михалёва Штрак Екатерина Бласьюстовна

Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна

Рождение ребёнка
15.09.1958

Дочь: Шпенглер Штрак Анна Бласьюстовна

Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна

Рождение ребёнка
12.12.1960

Сын: Штрак Пётр Бласьюстович

Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна

Рождение ребёнка
13.02.1963

Дочь: Меньщикова Штрак Ольга Бласьюстовна

Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна

Смерть
29.07.1977
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