Штрак Павел Иоганович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти29.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Отец: Штрак Иоган
Мать: Штрак Марьяна Иогановна
Рождение ребёнка
04.06.1952
Дочь: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна
Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна
Рождение ребёнка
08.07.1954
Сын: Штрак Август Бласьюстович
Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна
Рождение ребёнка
08.04.1956
Дочь: Михалёва Штрак Екатерина Бласьюстовна
Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна
Рождение ребёнка
15.09.1958
Дочь: Шпенглер Штрак Анна Бласьюстовна
Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна
Рождение ребёнка
12.12.1960
Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна
Рождение ребёнка
13.02.1963
Дочь: Меньщикова Штрак Ольга Бласьюстовна
Мать ребёнка: Кизнер Люция Матыясовна
Смерть
29.07.1977