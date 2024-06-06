Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения17.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1889
Отец: Крюков Иван Арефиев
Бракосочетание
17.02.1910
Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1911
Дочь: Герасимова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: (Герасимова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: (Герасимова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников
Рождение ребёнка
22.07.1921
Дочь: Герасимова Алина Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников
Смерть
Неизвестно