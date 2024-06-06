Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Крюкова) Параскева Иванова

Место рождения

Воронинская, Шатура, Московская область

Дата рождения

17.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1889

Отец: Крюков Иван Арефиев

Мать: Крюкова Евфросиния Тарасова

Воронинская, Шатура, Московская область
Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Герасимов Василий Калинников

Кривандино, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1911

Дочь: Герасимова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: (Герасимова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: (Герасимова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1921

Дочь: Герасимова Алина Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Калинников

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Неизвестно

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