Павленко Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1930

Дата смерти

11.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маклашова Тамара Константиновна

Рождение ребёнка
01.03.1964

Сын: Павленко Александр Константинович

Мать ребёнка: Маклашова Тамара Константиновна

г.Москва
Смерть
11.07.1984
г.Москва Зеленоград инфаркт

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