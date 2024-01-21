Павленко Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1930
Дата смерти11.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1964
Сын: Павленко Александр Константинович
Мать ребёнка: Маклашова Тамара Константиновна
г.Москва
Смерть
11.07.1984
г.Москва Зеленоград инфаркт