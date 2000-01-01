Дегтярев Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Петр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1909 год - крестьянин хутора Чибисов Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
22.03.1909

Сын: Дегтярев Василий Петрович

Мать ребёнка: Дегтярева Мария Яковлевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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