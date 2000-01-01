Дегтярев Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1909 год - крестьянин хутора Чибисов Валуйского уезда Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
22.03.1909
Сын: Дегтярев Василий Петрович
Мать ребёнка: Дегтярева Мария Яковлевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно