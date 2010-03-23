Ильвес (Кальченко) Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильвес (Кальченко) Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Советский Союз,г. Омск

Дата рождения

02.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1983

Отец: Кальченко Геннадий Иванович

Мать: не указана

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
23.03.2010

Дочь: Ильвейс Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
09.12.2012

Дочь: Ильвейс Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Россия,г. Омск
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