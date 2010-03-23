Ильвес (Кальченко) Ольга Геннадьевна
Место рожденияСоветский Союз,г. Омск
Дата рождения02.08.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1983
Отец: Кальченко Геннадий Иванович
Мать: не указана
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
23.03.2010
Дочь: Ильвейс Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Россия,г. Омск
Рождение ребёнка
09.12.2012
Дочь: Ильвейс Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Россия,г. Омск