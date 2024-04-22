Ирина Никитина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Никита Иванов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
16.02.1831 ст.
Свидетель Наум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ольга Матвеева (Вна)
Отец ребёнка: Матвей Дементьев (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850