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Ирина Никитина (Чна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1773 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Никита Иванов (Ич)

Мать: Лукерья Спиридонова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
16.02.1831 ст.

Муж: Матвей Дементьев (Ич)

Свидетель Наум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ольга Матвеева (Вна)

Отец ребёнка: Матвей Дементьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850
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