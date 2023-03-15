Немов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдулова (Немова) Евдокия

Мать ребёнка: Немов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немов ?

Смерть
Неизвестно

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