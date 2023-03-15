Немов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдулова (Немова) Евдокия
Мать ребёнка: Немов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немов ?
Смерть
Неизвестно