Миньзямала Хисамутдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миньзямала Хисамутдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Хисамутдин Хасанов

Мать: Гайша

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