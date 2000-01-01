Куперман (Матвеева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Давид Николаев
Мать: Матвеева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куперман Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности