Куперман (Матвеева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куперман (Матвеева) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Давид Николаев

Мать: Матвеева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куперман Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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