Некрасов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1912
Дата смерти24.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 03.01.1941
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Шишкина Зинаида Савельевна (Сабитовна)
Голубичное, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
12.11.1950
Калиновка Кур- Урмийский район
Смерть
24.04.1990
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край