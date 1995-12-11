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Дутка Иван Иванович
Дутка Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Дутка Иван Иванович
1971 г.р.
Мать
Дутка Муратова Лариса Баймуратовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1995
Отец:
Дутка Иван Иванович
Мать:
Дутка Муратова Лариса Баймуратовна
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