Агафья Абакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Абакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Константинов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Антон Павлов

Отец ребёнка: Павел Константинов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Павлова

Отец ребёнка: Павел Константинов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Агафья Павлова

Отец ребёнка: Павел Константинов

Смерть
Неизвестно

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