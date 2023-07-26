Агафья Абакумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Константинов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Антон Павлов
Отец ребёнка: Павел Константинов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Павлова
Отец ребёнка: Павел Константинов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Агафья Павлова
Отец ребёнка: Павел Константинов
Смерть
Неизвестно