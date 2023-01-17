Городецкий Борис Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкий Борис Павлович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

10.07.1896

Дата смерти

04.06.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1896
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1905 по 1913
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1913 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1944
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.06.1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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