Городецкий Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения10.07.1896
Дата смерти04.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896
Место жительства
С 1905 по 1913
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1913 по 1915
Место жительства
С 1942 по 1944
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
По 1942
Смерть
04.06.1974
Место жительства
По 1974