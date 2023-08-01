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Бурханова Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1978

Отец: Бурханов Александр Михайлович

Мать: Легашова Вера Семеновна

Рождение ребёнка
28.08.2001

Дочь: Солодкова Анастасия Станиславна

Отец ребёнка: Солодков Станислав Михайлович

Тучково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.2007

Сын: Максимов Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимов Тимофей Андреевич

Рождение ребёнка
09.03.2013

Сын: Бурханов Евгений Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афросин Виталий Анатольевич

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