Бурханова Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1978
Рождение ребёнка
28.08.2001
Дочь: Солодкова Анастасия Станиславна
Отец ребёнка: Солодков Станислав Михайлович
Тучково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.2007
Сын: Максимов Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимов Тимофей Андреевич
Рождение ребёнка
09.03.2013
Сын: Бурханов Евгений Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно