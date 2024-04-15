Река Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Жена: Река Мария Павловна
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.
Дочь: Феодосия Николаевна
Мать ребёнка: Река Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS7-7?i=553&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Река Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQZ-B?i=821&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно