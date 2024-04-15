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Река Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Жена: Река Мария Павловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.

Дочь: Феодосия Николаевна

Мать ребёнка: Река Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS7-7?i=553&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.10.1904 ст.

Сын: Река Борис Николаевич

Мать ребёнка: Река Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQZ-B?i=821&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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