Прохор Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Егорова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Алексей Прохоров
Мать ребёнка: Анисья Егорова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Фекла Прохорова
Мать ребёнка: Анисья Егорова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Елена Прохорова
Мать ребёнка: Анисья Егорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Никон Прохоров
Мать ребёнка: Анисья Егорова
Смерть
Неизвестно