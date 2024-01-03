Прохор Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохор Козмин

Прохор Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Егорова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Алексей Прохоров

Мать ребёнка: Анисья Егорова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Фекла Прохорова

Мать ребёнка: Анисья Егорова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Елена Прохорова

Мать ребёнка: Анисья Егорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Никон Прохоров

Мать ребёнка: Анисья Егорова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.