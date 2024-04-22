Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Михайлов

Иван Михайлов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Михайло Семёнов

Мать: Катерина Тимофеева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Любовь Иванова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.07.1816

Сын: Стефан Иванов

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close