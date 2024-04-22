Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Михайло Семёнов
Мать: Катерина Тимофеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Любовь Иванова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
30.07.1816
Сын: Стефан Иванов
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно