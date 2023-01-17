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Anna Michael

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Место рождения

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеники, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Moses

Смерть
Неизвестно
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