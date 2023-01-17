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Anna Michael
Anna Michael
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Место рождения
Пеники
, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Дата рождения
Около 1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Moses
Около 1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Пеники
, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Penikkala / Пеники
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Moses
Смерть
Неизвестно
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