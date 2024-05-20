Котлярчук («Палареченкова») Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1875
Дочь: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Котлярчук Никифор Стефанович
с. Кочерги, Сумская область, Украина
Смерть
Неизвестно