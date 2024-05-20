Котлярчук («Палареченкова») Марья Петровна Около 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котлярчук («Палареченкова») Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1875

Дочь: Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Котлярчук Никифор Стефанович

с. Кочерги, Сумская область, Украина
Смерть
Неизвестно

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