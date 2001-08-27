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Девяшина Дарья Юрьевна
Девяшина Дарья Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.2001
Пол
Женский
Отец
Девяшин Юрий Викторович
1965 г.р.
Мать
Девяшина Елена
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2001
Отец:
Девяшин Юрий Викторович
Мать:
Девяшина Елена
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