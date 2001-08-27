Девяшина Дарья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшина Дарья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2001

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2001

Отец: Девяшин Юрий Викторович

Мать: Девяшина Елена

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