Воробьёв Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1936
Дата смерти30.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1936
Рождение ребёнка
19.02.1963
Сын: Воробьёв Андрей
Мать ребёнка: Воробьёва Нина
Верхний Уфалей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Нина
Смерть
30.07.2019
Верхний Уфалей
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Уфалей