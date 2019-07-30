Воробьёв Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1936

Дата смерти

30.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1936

Отец: Воробьёв Тимофей Степанович

Мать: Воробьёва Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1963

Сын: Воробьёв Андрей

Мать ребёнка: Воробьёва Нина

Верхний Уфалей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Нина

Смерть
30.07.2019
Верхний Уфалей
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Уфалей
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