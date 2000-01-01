Голикова- Путинцева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голикова- Путинцева Анастасия Ивановна

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Место рождения

Самарская губерния, с. Большая Глушица.

Дата рождения

20.12.1893 ст.

Дата смерти

02.08.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Муж: Путинцев Михаил Савельевич

Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Смерть
02.08.1966
Куйбышевская обл., с. Большая Глушица.
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