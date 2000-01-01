Голикова- Путинцева Анастасия Ивановна
Место рожденияСамарская губерния, с. Большая Глушица.
Дата рождения20.12.1893 ст.
Дата смерти02.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Самарская губерния, с. Большая Глушица.
Смерть
02.08.1966
Куйбышевская обл., с. Большая Глушица.