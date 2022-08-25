Асанович Раиса Анатольевна 04.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Асанович Раиса Анатольевна

Автор
СА
Асанович С.

женский, родилась 04.12.1948, Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Отец
Невшупа Анатолий Степанович27.11.1923 г.р.
Мать
Невшупа Энгелина Тимофеевна05.06.1925 г.р.
Супруги
Асанович Валерий Яковлевич01.03.1941 г.р.
Дети
Асанович Игорь Валерьевич03.08.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948

Отец: Невшупа Анатолий Степанович

Мать: Невшупа Энгелина Тимофеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанович Валерий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.08.1972

Сын: Асанович Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Асанович Валерий Яковлевич

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асанович Валерий Яковлевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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