Асанович Раиса Анатольевна
женский, родилась 04.12.1948, Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
ОтецНевшупа Анатолий Степанович27.11.1923 г.р.
МатьНевшупа Энгелина Тимофеевна05.06.1925 г.р.
Супруги
Асанович Валерий Яковлевич01.03.1941 г.р.
Дети
Асанович Игорь Валерьевич03.08.1972 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1972
Сын: Асанович Игорь Валерьевич
Отец ребёнка: Асанович Валерий Яковлевич
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асанович Валерий Яковлевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область