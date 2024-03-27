Шеяфетдинов Хамзя Люкманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Место рождения

с.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шеяфетдинов Люкман

Мать: Шеяфетдинова Халися

с.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
02.05.1928

Сын: Шеяфетдинов Касым Хамзинович

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Россия
Рождение ребёнка
10.10.1935

Сын: Шеяфетдинов Абяс

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1938

Сын: Шеяфетдинов Аняс

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Сын: Шеяфетдинов Мясум

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметжанова Алимя

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурсяня

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминя-Ребенок

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеяфетдинов Ханнян

Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеяфетдинов Муршида

Смерть
1942
Калужская обл. Место захоронения: Ульяновский р-н, с.п. «Село Волосово-Дудино», д. Колосово
Похороны
Неизвестно
Братская могила-Калужская область
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