Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Место рожденияс.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Шеяфетдинов Люкман
Мать: Шеяфетдинова Халися
с.Трёхозёрки Краснооктябрьский р-н, Нижегородская обл.
Рождение ребёнка
02.05.1928
Сын: Шеяфетдинов Касым Хамзинович
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Россия
Рождение ребёнка
10.10.1935
Сын: Шеяфетдинов Абяс
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Рождение ребёнка
07.01.1938
Сын: Шеяфетдинов Аняс
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шеяфетдинов Мясум
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметжанова Алимя
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурсяня
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аминя-Ребенок
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеяфетдинов Ханнян
Мать ребёнка: Шеяфетдинов Муршида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеяфетдинов Муршида
Смерть
1942
Калужская обл. Место захоронения: Ульяновский р-н, с.п. «Село Волосово-Дудино», д. Колосово
Похороны
Неизвестно
Братская могила-Калужская область