Бычков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти28.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Призыв на военную службу
27.02.1942
До призыва обучение в Маршанском училище (минометчик). 10.07.42 253 морская дивизия 12.12.43 ранение, 1 кз бр., Ивановский ВПП, с 7.09.43 по 1.10.43 3 кбр, 2 Московская школа ВВС КА
Военная награда
03.06.1945
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Воинское звание: сержант Воинская часть: 3 аэ 979 иап 229 иад Даты подвига: 08.04.1943 ранен в боях за освобождение Старой Руссы Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бычкова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Бычкова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Бычкова Валентина Васильевна
Смерть
28.03.2001