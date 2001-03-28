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Бычков Иван Андреевич

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Место рождения

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

28.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: Бычков Андрей Анисимович

Мать: Бычкова Евдокия Николаевна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
27.02.1942
Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
До призыва обучение в Маршанском училище (минометчик). 10.07.42 253 морская дивизия 12.12.43 ранение, 1 кз бр., Ивановский ВПП, с 7.09.43 по 1.10.43 3 кбр, 2 Московская школа ВВС КА
Военная награда
03.06.1945
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Воинское звание: сержант Воинская часть: 3 аэ 979 иап 229 иад Даты подвига: 08.04.1943 ранен в боях за освобождение Старой Руссы Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бычкова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Бычкова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Бычкова Валентина Васильевна

Смерть
28.03.2001
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