Теленков Роман Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теленков Роман Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Теленкова Мария Романовна

Мать ребёнка: Теленкова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теленков Сергей Романовна

Мать ребёнка: Теленкова Агафья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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