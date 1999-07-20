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Карпов Никита Александрович
Карпов Никита Александрович
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Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
20.07.1999
Пол
Мужской
Отец
Карпов Александр Иванович
1973 г.р.
Мать
Карпова (Васильева) Людмила Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1999
Отец:
Карпов Александр Иванович
Мать:
Карпова Людмила Анатольевна
Киров
, город Киров, Кировская область
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