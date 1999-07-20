Карпов Никита Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Никита Александрович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

20.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1999

Отец: Карпов Александр Иванович

Мать: Карпова Людмила Анатольевна

Киров, город Киров, Кировская область
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