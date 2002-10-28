Циглов Аркадий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1968
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1968
Отец: Циглов Савелий Факиеч
Мать: Циглова Ульяна
Рождение ребёнка
24.10.1992
Дочь: Циглова Екатерина Аркадьевна
Мать ребёнка: Циглова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.2002
Мать ребёнка: Циглова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбанбаева Ирина Аркадьевна
Мать ребёнка: Циглова Ольга Николаевна