Лозанина (Агафонова) Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
01.07.1890
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених - завода крестьянин Василий Никифоров Лозанин, православного вероисповедания, вторым браком – 25 лет. Невеста – того же завода крестьянка собственница Пелагея Яковлева Агафонова, православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно