Лозанина (Агафонова) Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛозанина (Агафонова) Пелагея Яковлева

Лозанина (Агафонова) Пелагея Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Сметанников (Агафонов) Яков Ефимов

Мать: Агафонова Марья Гордеева

Бракосочетание
01.07.1890

Муж: Лозанин Василий Никифоров

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Жених - завода крестьянин Василий Никифоров Лозанин, православного вероисповедания, вторым браком – 25 лет. Невеста – того же завода крестьянка собственница Пелагея Яковлева Агафонова, православного в... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.