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Синиченко Виктор Евстафиевич

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Место рождения

Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

23.11.1915

Дата смерти

06.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915

Отец: Синиченко Евстафий Иосифович

Мать: Синиченко Фёкла Иосифовна

Ольховка, Кировский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.03.1949

Сын: Синиченко Александр Викторович

Мать ребёнка: Синиченко Мария Павловна

Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Синиченко Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Синиченко Мария Павловна

Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синиченко Мария Павловна

Смерть
06.01.1998
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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