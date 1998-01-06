Синиченко Виктор Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1915
Дата смерти06.01.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915
Рождение ребёнка
25.03.1949
Сын: Синиченко Александр Викторович
Мать ребёнка: Синиченко Мария Павловна
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Синиченко Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Синиченко Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синиченко Мария Павловна
Смерть
06.01.1998
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край