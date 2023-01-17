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Пивных Никифор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1886

Дата смерти

25.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1914

Жена: Теодора Болеславовна

Рождение ребёнка
10.01.1915

Сын: Пивных Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Теодора Болеславовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Пивных Леонид Никифорович

Мать ребёнка: Теодора Болеславовна

Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Теодора Болеславовна

Рождение ребёнка
12.04.1927

Дочь: Лубенец Тамара Никифоровна

Мать ребёнка: Теодора Болеславовна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.01.1975
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