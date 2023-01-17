Пивных Никифор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1886
Дата смерти25.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1914
Жена: Теодора Болеславовна
Рождение ребёнка
10.01.1915
Сын: Пивных Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Теодора Болеславовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пивных Леонид Никифорович
Мать ребёнка: Теодора Болеславовна
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Теодора Болеславовна
Рождение ребёнка
12.04.1927
Дочь: Лубенец Тамара Никифоровна
Мать ребёнка: Теодора Болеславовна
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
25.01.1975