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Пьянова Екатерина Александровна
Пьянова Екатерина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.2003
Пол
Женский
Отец
Пьянов Александр Борисович
1981 г.р.
Мать
Гусева Анастасия Андреевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2003
Отец:
Пьянов Александр Борисович
Мать:
Гусева Анастасия Андреевна
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