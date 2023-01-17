Соловьев Николай Степанович
Место рожденияУральск Оренбургской губернии
Дата рождения20.11.1887 ст.
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1887 ст.
Уральск Оренбургской губернии
Уральск, Оренбургской губернии. Иоанно-Предтечиевская церковь. Восприемники: Симбирской губернии, Ардатовского уезда деревни Божановки крестьянин Максим Иванов Ионов и Оренбургской губернии мещанская ... Показать все
Бракосочетание
Около 1923
Жена: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
31.10.1924
Сын: Соловьев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
08.02.1929
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.04.1931
Сын: Валерий
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Смерть
1958
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область