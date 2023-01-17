Соловьев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Николай Степанович

Соловьев Николай Степанович

avatar

Место рождения

Уральск Оренбургской губернии

Дата рождения

20.11.1887 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1887 ст.

Отец: Соловьев Степан Николаевич

Мать: Соловьева Татьяна Прокофиевна

Уральск Оренбургской губернии
Уральск, Оренбургской губернии. Иоанно-Предтечиевская церковь. Восприемники: Симбирской губернии, Ардатовского уезда деревни Божановки крестьянин Максим Иванов Ионов и Оренбургской губернии мещанская ... Показать все
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
31.10.1924

Сын: Соловьев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
08.02.1929

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.04.1931

Сын: Валерий

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Смерть
1958
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close