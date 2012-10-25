Ковылина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовылина Евдокия Григорьевна

Ковылина Евдокия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1932

Дочь: Мясникова Анна Петровна

Отец ребёнка: Ковылин Петр Васильевич

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Михеева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ковылин Петр Васильевич

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Кузнецова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ковылин Петр Васильевич

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковылин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close