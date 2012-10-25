Ковылина Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1932
Дочь: Мясникова Анна Петровна
Отец ребёнка: Ковылин Петр Васильевич
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Михеева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ковылин Петр Васильевич
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
08.09.1938
Дочь: Кузнецова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ковылин Петр Васильевич
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно