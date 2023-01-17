Менщикова (Пудова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963
Образование
1985
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Троицкий ветеринарный институт (ТВИ)
Бракосочетание
21.02.1986
Частоозерье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1987
Сын: Менщиков Василий Викторович
Отец ребёнка: Менщиков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1989
Дочь: Менщикова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Менщиков Виктор Михайлович
Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область