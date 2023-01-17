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Менщикова (Пудова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1963

Отец: Пудов Николай Васильевич

Мать: Пудова Александра Сергеевна

Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Образование
1985
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Троицкий ветеринарный институт (ТВИ)
Бракосочетание
21.02.1986

Муж: Менщиков Виктор Михайлович

Частоозерье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1987

Сын: Менщиков Василий Викторович

Отец ребёнка: Менщиков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
01.04.1989

Дочь: Менщикова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Менщиков Виктор Михайлович

Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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