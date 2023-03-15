Нестеренко (Балобанова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренко (Балобанова) Наталья

Нестеренко (Балобанова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1987

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Нестеренко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
11.08.1989

Сын: Нестеренко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Нестеренко Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Сергей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Находка, Находкинский, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close