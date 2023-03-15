Нестеренко (Балобанова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1987
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Нестеренко Сергей Александрович
Рождение ребёнка
11.08.1989
Сын: Нестеренко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Нестеренко Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Находка, Находкинский, Приморский край