Бычкова (Богомолова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1919
Дата смерти13.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Павел Афанасьевич
Смерть
13.02.1993