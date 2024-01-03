Бычкова (Богомолова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Богомолова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1919

Дата смерти

13.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Павел Афанасьевич

Смерть
13.02.1993

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