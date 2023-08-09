Моисеев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1969
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1969
Отец: Моисеев Анатолий
Рождение ребёнка
17.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева Елена Матвеевна
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.04.1998
Сын: Моисеев Александр Александрович
Мать ребёнка: Моисеева Елена Матвеевна