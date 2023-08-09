Моисеев Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1969

Отец: Моисеев Анатолий

Мать: Моисеева Евгения Прокопьевна

Рождение ребёнка
17.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева Елена Матвеевна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.04.1998

Сын: Моисеев Александр Александрович

Мать ребёнка: Моисеева Елена Матвеевна

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