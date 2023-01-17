Копин Иван Аполлонович
Место рождения
Дата рождения23.03.1881 ст.
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1881 ст.
Отец: Копин Аполлон Андреевич
Мать: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 5 об.
Образование
До 1900
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Окончил церковно-приходскую школу.
Военная служба
До 1910
Ратник 1 разряда.
Бракосочетание
25.01.1912
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 70 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1912 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 638 об. Поручители по женихе: деревни Белой Горки крестьянин Василий Апо... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.
Дочь: Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Копина Александра Ивановна
Работа или профессия
08.10.1913 ст.
ГАВО. Ф. 430. Оп. 43. Д. 314. Устроился рабочим на железную дорогу. Жалование: 50 копеек в день.
Работа или профессия
01.11.1913 ст.
ГАВО. Ф. 430. Оп. 43. Д. 314. Перемещен на должность поездного кочегара. Жалование 154 рубля в год. Квартирные 124 рубля в год. [Неразб.] 24 рубля в год. Всего 298 рублей в год.
Работа или профессия
01.09.1915 ст.
ГАВО. Ф. 430. Оп. 43. Д. 314. Перемещен на должность кондуктора-смазчика. Жалования 156 рублей в год. Квартирных 124 рубля в год. [Неразб.]: 24 рубля в год. Всего жалования 300 рублей в год.
Работа или профессия
01.05.1916 ст.
ГАВО. Ф. 430. Оп. 43. Д. 314. Кондуктор-смазчик. Жалования 264 рублей в год. Квартирных 144 рублей в год. [Неразб.]: 36 рублей в год. Всего 444 рублей в год.
Работа или профессия
01.11.1916 ст.
ГАВО. Ф. 430. Оп. 43. Д. 314. Кондуктор-смазчик. Жалования 324 рублей в год. Квартирных 156 рублей в год. [Неразб.]: 36 рублей в год. Всего жалования 516 рублей в год.
Работа или профессия
01.01.1917 ст.
ГАВО. Ф. 430. Оп. 43. Д. 314. Кондуктор-смазчик. Жалования 370 рублей в год. [остальное содержание не упоминается] 6 кат.
Место жительства
?.10.1917 ст.
Упоминается в списке избирателей по адресу Большая Екатерининская, 74
Работа или профессия
20.05.1925
Значится в списке избранных членов и кандидатов в городской совет по первому избирательному району (Кооперативный Техникум) как «Копин Иван, смазчик ТЧ13». Красный Север, №113 за 1925 год: https://ww... Показать все
Смерть
После 1925