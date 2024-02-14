Юсупова Латыйфа
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна
Отец ребёнка: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Салахетдин Хайретдинович
Отец ребёнка: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно