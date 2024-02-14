Юсупова Латыйфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Латыйфа

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Отец ребёнка: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Отец ребёнка: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Хайретдин Шарафетдинович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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