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Хайретдинов Насибулла

Место рождения

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1885

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Аляутдинова Тайре Насибулловна

Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя Аллямовна

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1921

Дочь: Аляутдинова Файме Насибулловна

Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя Аллямовна

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Смерть
1980
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