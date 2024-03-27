Хайретдинов Насибулла
Место рожденияс.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1885
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Аляутдинова Тайре Насибулловна
Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя Аллямовна
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1921
Дочь: Аляутдинова Файме Насибулловна
Мать ребёнка: Хайретдинова Арифя Аллямовна
с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Смерть
1980