Перваков Яков Сысоев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Перваков Сысой Иванов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Первакова Матрена Кондратьева
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Коломенский уезд, д. Тимшина
Смерть
1791
Коломенский уезд, д. Тимшина