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Перваков Яков Сысоев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Перваков Сысой Иванов

Мать: Первакова Ефимия Матвеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Первакова Матрена Кондратьева

Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Матрена Кондратьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Смерть
1791
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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