Яркин Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркин Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1970

Отец: Яркин Иван Васильевич

Мать: Яркина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.2012

Дочь: Яркина Анна Игоревна

Мать ребёнка: Яркина-Юдакова Евгения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркина-Юдакова Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яркина Альфия Шарифовна

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