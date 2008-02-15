Яркин Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1970
Отец: Яркин Иван Васильевич
Мать: Яркина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.2012
Дочь: Яркина Анна Игоревна
Мать ребёнка: Яркина-Юдакова Евгения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яркина Альфия Шарифовна