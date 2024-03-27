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Салимжанов Самерхан Хаджи

Место рождения

Актуково, Сергачский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Муньжеев Салимжан

Мать: (Баланбиева) Мисякай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самерханов Исхак

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Айнижан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нигматуллина) Айнижан

Рождение ребёнка
28.02.1888

Сын: Самерханов Мухимхан

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Айнижан

Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Самерханов Фейсхан

Мать ребёнка: (Нигматуллина) Айнижан

Смерть
Неизвестно

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