Одинец Николай Демьянович
Место рожденияКиевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Дата рождения14.05.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Рождение ребёнка
18.03.1972
Сын: Одинец Александр Николаевич
Мать ребёнка: Омельницкая Мария Никитична
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Смерть
Неизвестно