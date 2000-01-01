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Одинец Николай Демьянович

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Место рождения

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны

Дата рождения

14.05.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Рождение ребёнка
18.03.1972

Сын: Одинец Александр Николаевич

Мать ребёнка: Омельницкая Мария Никитична

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Пологи-Вергуны
Смерть
Неизвестно
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