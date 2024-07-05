Trachtenberg (Levin) Buna Reitze 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Trachtenberg (Levin) Buna Reitze

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.08.1861

Муж: Trachtenberg Benjamin

Рождение ребёнка
31.10.1862

Сын: Trachtenberg Abraham Meir

Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin

Рождение ребёнка
25.12.1863

Дочь: (Trachtenberg) Feige Shifra

Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin

Рождение ребёнка
04.04.1866

Сын: Trachtenberg Ilya

Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Trachtenberg) Chaya Sheina

Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Trachtenberg) Sarah Brendel

Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin

Рождение ребёнка
20.12.1878

Сын: Trachtenberg Joseph

Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin

Рождение ребёнка
06.11.1881

Дочь: (Trachtenberg) Deborah

Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin

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