Trachtenberg (Levin) Buna Reitze
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.08.1861
Рождение ребёнка
31.10.1862
Сын: Trachtenberg Abraham Meir
Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin
Рождение ребёнка
25.12.1863
Дочь: (Trachtenberg) Feige Shifra
Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin
Рождение ребёнка
04.04.1866
Сын: Trachtenberg Ilya
Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Trachtenberg) Chaya Sheina
Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Trachtenberg) Sarah Brendel
Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin
Рождение ребёнка
20.12.1878
Сын: Trachtenberg Joseph
Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin
Рождение ребёнка
06.11.1881
Дочь: (Trachtenberg) Deborah
Отец ребёнка: Trachtenberg Benjamin